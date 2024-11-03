Çanakkale'de Göçmenler Kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Göçmenler Kurtarıldı

Çanakkale\'de Göçmenler Kurtarıldı

Ayvacık açıklarında motor arızası yapan teknedeki 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

03.11.2024 19:07
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan fiber teknedeki 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknesinin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 'KB-32' tarafından fiber tekne içerisindeki 7'si çocuk toplam 17 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Göçmenler Kurtarıldı - Son Dakika

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