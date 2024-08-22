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Çanakkale'de inanılmaz kurtuluş kamerada

Çanakkale\'de inanılmaz kurtuluş kamerada

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken önüne çıkan köpek yavrusunun üzerinden geçti. Fakat şanslı köpek yavrusunun kazadan yara almadan kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

22.08.2024 20:40
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Çanakkale'de inanılmaz kurtuluş kamerada: Seyir halindeki otomobilin altına giren yavru köpek yara almadan kurtuldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken önüne çıkan köpek yavrusunun üzerinden geçti. Fakat şanslı köpek yavrusunun kazadan yara almadan kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Atatürk Caddesi üzerinde kavşaktan dönen otomobilin önüne aniden yavru bir köpeğin çıkmasıyla gerçekleşti. Yavru köpek, otomobilin altına girmesine rağmen herhangi bir zarar görmeden kazadan kurtulmayı başardı. Olayı gören vatandaşlar, köpeğin kazadan yara almadan kaçmasına hayretle tanıklık etti.

Yaşanan kazayı anlatan esnaf Engin Tozlu, "Ben tesadüfen kapıya çıkmıştım, sokağı izliyordum. Köpeğin hamle yaptığını fark edince arabanın duracağını bekledim. Fakat durmayacağını anlayınca işaret ettim. Gene durmadı. Hayvancağız ezilecek sandım. Görmemek için geriye döndüm. 10 metre sürüklendikten sonra koşarak kaçtı. Bende hayretler içinde kaldım. Çok şaşırdım" dedi.

Kaza sonrasında yavru köpeğin sağlıklı bir şekilde kaçması, hem kazaya şahit olan vatandaşları hem de güvenlik kamerası kayıtlarını izleyenleri hayrete düşürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de inanılmaz kurtuluş kamerada - Son Dakika

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