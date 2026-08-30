Çanakkale'de Kalp Krizi Kazası - Son Dakika
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Çanakkale'de Kalp Krizi Kazası

Çanakkale\'de Kalp Krizi Kazası
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Çanakkale'de kalp krizi geçiren sürücü, aracıyla duvara çarptı ve hayatını kaybetti.

Çanakkale'de sürücüsünün kalp krizi geçirdiği ileri sürülen araç duvara çarptı, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Demirciköy köyünde meydana geldi. 17 YB 996 plakalı aracı ile köyde seyir halinde olan sürücü Cahit Görmüş (77), iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Otomobil, bir evin duvarına çarptı. Köylüler direksiyon başında Cahit Görmüş'ü hareketsiz halde görünce durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Görmüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Kalp Krizi, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Kalp Krizi Kazası - Son Dakika

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