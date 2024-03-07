Çanakkale\'de kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınmayan Nusret Yalçın Karagöz'ün komşuları durumu polise bildirdi. Nusret Yalçın Karagöz'ün (58) Alaaddin Mahallesi'ndeki evine gelen polisler eve girdiğinde Nusret Yalçın Karagöz'ü hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Nusret Yalçın Karagöz'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından Nusret Yalçın Karagöz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Çanakkale'ye gönderildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE
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Büyükçekmece'de özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde otizmli genci darp ettiği iddia edilen şüpheli, bugün görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayın ardından müştekinin avukatları tarafından yapılan açıklamada, sanığın tahliyesine itiraz edileceği belirtildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 16 yaşındaki bir çocuğu kamelyada oturduğu sırada pompalı tüfekle öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının, cinayeti işleme sebebinin, 1 hafta önce maktulden dayak yediği olduğunu söylediği öğrenildi.
Amasya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak yollarla yurda getirilerek kayıt dışı olarak sevk edildiği tespit edilen 3 kilo külçe altın ele geçirildi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bir yolcu otobüsünde yapılan üst aramada zula şeklinde saklanmış 6 parça halinde toplamda 3 kilo altın bulundu. Gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 ve 2022 yıllarındaki büyük orman yangınlarının ardından yaklaşık 15 bin hektar alan zarar görmüş, milyonlarca ağaç yanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yanık alanlara bilgilendirme programı düzenlendi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda temizleme, teraslama, fidan dikimi ve doğal tohum atımı gibi faaliyetler gerçekleştirildi. Ayrıca, orman işçileri tarafından fidanların dipleri temizlenerek daha sağlıklı büyümeleri sağlanıyor. Yanık alanların imara açılması ise kesinlikle söz konusu değildir.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan bir otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü olan Ahmet Can hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir sürücü, bilinmeyen bir nedenle kendi aracını ateşe verdi. Otomobil yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Ocak-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan emniyet ve jandarma uygulamalarında toplam 57 milyon 599 bin 618 lira cezai işlem uygulandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 33 bin 411 araç kontrol edildi ve 4 bin 161 sürücüye ceza yazıldı. Aynı dönemde Alanya İlçe Jandarma Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda ise 53 bin 220 araç kontrol edildi ve 2 bin 583 sürücüye ceza uygulandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik ile yasa dışı yollardan kaçış hazırlığında olan 23 düzensiz göçmen yakalandı. Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 8'i çocuk toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda 32 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 10 kurusıkı tabanca, 8 bin 128 uyuşturucu hap, 971,09 gram narkotik madde, 6 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 58 adli olaydan aranan 67 şüpheli yakalandı ve 12 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, 222 kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı ve aranan 67 kişi ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 416 kişi yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel verileri ele geçirerek para karşılığında satmak isteyen şüphelileri yakaladı. Türkiye genelinde bin 750 kişiyi 2 milyon TL dolandıran 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu ve 4 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, yasa dışı bahis suçuyla ilgili olarak da 9 şüpheliye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi ve şüphelilerin tamamı yakalandı.
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