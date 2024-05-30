Çanakkale'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Çanakkale'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Safiye Hüseyin Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

30.05.2024 12:35  Güncelleme: 12:53
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Çanakkale'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu

ÇANAKKALE - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Safiye Hüseyin Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangın, sabah saat 09.30 civarında ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Safiye Hüseyin Kız Öğrenci Yurdu'nun A bloğunda bulunan çamaşırhanede başladı. Endüstriyel ütü makinelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, yurtta kalan yaklaşık 2 bin 500 öğrenci arasında paniğe yol açtı. Yurt görevlileri ve güvenlik personeli hızla öğrencileri tahliye etti.

Yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle birlikte alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Yangında can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Yangın sonrası İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve Gençlik Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Çanakkale\'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu
Kaynak: İHA

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