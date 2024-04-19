Çanakkale'de kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yol kenarına savrulan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 CEE 905 plakalı otomobilin sürücüsü Orhan Şayir (51), 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçtikten 1 kilometre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç yol kenarına savrulurken, kazada yolculardan Semra Şayir (44) olay yerinde hayatını kaybetti, 22 yaşındaki Yunus Şayir ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Yunus Şayir, ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden Semra Şayir'in cenazesi ise olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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