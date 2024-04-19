Çanakkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Kaza sonucunda olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

19.04.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yol kenarına savrulan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 CEE 905 plakalı otomobilin sürücüsü Orhan Şayir (51), 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçtikten 1 kilometre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç yol kenarına savrulurken, kazada yolculardan Semra Şayir (44) olay yerinde hayatını kaybetti, 22 yaşındaki Yunus Şayir ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Yunus Şayir, ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Semra Şayir'in cenazesi ise olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, İnceleme, Jandarma, trafik, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
14:40 Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede Tabuta beraber omuz verdiler Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede! Tabuta beraber omuz verdiler
14:21 Diyarbakır’da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı
14:10 Erdoğan’dan İsrail’in İran misillemesine ilk yorum Erdoğan'dan İsrail'in İran misillemesine ilk yorum
11:46 Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ’’İran, İsrail’e gücünü gösterdi’’ demekle yetindi Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ''İran, İsrail'e gücünü gösterdi'' demekle yetindi
15:54 Kerimcan Durmaz, Estetik Operasyonlarını Sonlandırarak İmajını Değiştirdi Kerimcan Durmaz, Estetik Operasyonlarını Sonlandırarak İmajını Değiştirdi
15:50 “İsrail’in başkenti neresidir“ sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü
15:50 Brezilyalı Influencer Diego Kaua, hayranları için gösteri çekim yaptığı sırada Salto Gölü’ne düşerek boğuldu Brezilyalı Influencer Diego Kaua, hayranları için gösteri çekim yaptığı sırada Salto Gölü'ne düşerek boğuldu
15:08 Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan’dan yürek hoplatan pozlar Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
14:45 Tom Cruise’nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi Tom Cruise'nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi
14:42 Metin Akpınar’ın kızı “Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi“ dedi, cevap gecikmedi Metin Akpınar'ın kızı "Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi" dedi, cevap gecikmedi
14:26 Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı
14:24 Niğde’de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu Niğde'de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu
13:45 İsrail saldırısı sonrası Elon Musk’tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz İsrail saldırısı sonrası Elon Musk'tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 16:21:24. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement