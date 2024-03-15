Çanakkale'de Lastik Bot Alabora Oldu: 22 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çanakkale'de Lastik Bot Alabora Oldu: 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale\'de Lastik Bot Alabora Oldu: 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun alabora olması sonucu 7'si çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş ve 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

15.03.2024 15:59
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Çanakkale'nin Eceabat- Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. 7'si çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Son belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 7'si Çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Gelişmelerden

ayrıca bilgi verilecektir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Lastik Bot Alabora Oldu: 22 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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