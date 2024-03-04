Çanakkale'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi
İSTANBUL - Çanakkale yenice'de 4,9 şiddetinde olan deprem şiddetinde olan deprem İstanbul'da da hissedildi.
Çanakkale yenice'de 4,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 10.44 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Bazı evlerde avizeler sallandı.
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan 60 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti. Kazada motokurye Ahmet Arda tırın altında kaldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ahmet Arda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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