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Çanakkale'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi

İSTANBUL - Çanakkale yenice'de 4,9 şiddetinde olan deprem şiddetinde olan deprem İstanbul'da da hissedildi.

Çanakkale yenice'de 4,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 10.44 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Bazı evlerde avizeler sallandı.