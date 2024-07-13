Çanakkale'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan Gençler Tutuklandı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan 15 yaşındaki B.A. ile 17 yaşındaki A.K. tutuklandı.

Gelibolu ilçesinde önceki gün motosiklet hırsızlığı yaşandı. Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheliler B.A. ve A.K. Edirne'nin Keşan ilçesinde çalınan motosiklet ile yakalandı. Motosiklet ise polisler tarafından sahibine teslim edildi. Gelibolu'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE