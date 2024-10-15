Çanakkale'de Narkotik Operasyonu: 27 Gözaltı

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Çanakkale'de Narkotik operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 27'ye çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Gümrük Müdürlüğü, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli 300 polis, 8 narkotik madde arama köpeği, İnsansız Hava Aracı ve dron destekli operasyonda uyuşturucu ticareti yapan ve satanlara yönelik önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. 32 şüpheliye yönelik 32 adreste yapılan aramada gözaltına alınan şüpheli şahsı 27'ye çıktı.

Operasyonda şüphelilerin ev ve üst aramalarında, 43,09 gram sentetik kannabinoid maddesi, 151 sentetik ecza, 32,37 gram metamfetamin maddesi, 0,57 gram esrar maddesi, silah, tüfek, 58 mermi ve 2 av fişeği ve 5 adet payp maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şahsın yapılan UYAP-GBT sorgulamasında, 1 şahsın, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması (ilamat) ve Bıçak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma (ifade) suçundan, 1 şahsın, Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan ifadeye yönelik aranmalarının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.