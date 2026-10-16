Çanakkale\'de operasyonda 2 bin 572 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de operasyonda 2 bin 572 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de jandarmanın Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Şüphelinin tespit edilen adresinde yapılan aramada 2 bin 572 sentetik ecza ele geçirildi.
Çanakkale'de jandarmada tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 1 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin tespit edilen adresinde yapılan aramada 2 bin 572 sentetik ecza ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: İHA
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