Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangınını çıkarma şüphesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde 8 Ağustos saat 13.20 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın çıktı. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle dün saat 14.45 sıralarında kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
Çanakkale'de Orman Yangını: 4 Şüpheli Serbest
