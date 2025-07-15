Çanakkale\'de Orman Yangını: Boşaltılan Köylerde Yaşlı Kadın Kurtarıldı

Çanakkale'de Ayvacık ilçesinde çıkan yangının yerleşim yerlerine sıçraması üzerine köyler boşaltıldı. Bu sırada boşaltılan köylerden Tuzla köyünde yürüyemeyen yaşlı bir kadın, Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde başlayan orman yangını olumsuz hava koşulları nedeniyle yerleşim yerlerine sıçardı. Vatandaşların can güvenliğini sağlamak için ekipler tarafından Naldöken, Tuzla ve Taşağıl köyleri tahliye edildi. Tuzla köyünde tahliyeler sırasında evine kadar dayanan alevlerden yürüyemeyen yaşlı kadını Ezine Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri kurtardı. Yaşlı kadını itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri omuzuna alarak evinden tahliyesini sağladı. - ÇANAKKALE