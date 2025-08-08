Çanakkale\'de Orman Yangını: Havalimanı Kapatıldı

Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, Çanakkale Havalimanı pisti geçici olarak kapatıldı.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel müdahale ederken havadan 8 uçak, 4 helikopter destek veriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos 2025 saat 20.00'ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ÇANAKKALE