Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınını bölgede koordine eden Vali İlhami Aktaş, "Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için mücadele ediyorlar. İnşallah en kısa sürede 'kontrol altına alındı' haberini vermeyi ümit ediyoruz" dedi.

Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında gece saat 00.30 sıralarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Yangına yakın bölgede olan Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın bölgesini koordine eden Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Gece 00.30 civarında Çamköy'deki yangınımıza orman teşkilatımız başta olmak üzere diğer kamu, kurum, kuruluşların araç, gereç ve personeliyle müdahale devam ediyor. Çamköy tedbiren boşaltıldı. Bu gece vatandaşlarımızı Ayvacık ilçemizde misafir edeceğiz. Yangın köyün içinde başlamasına rağmen köye doğru değil, yangın dış tarafa doğru ilerledi. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için mücadele ediyorlar. İnşallah en kısa sürede 'kontrol altına alındı' haberini vermeyi ümit ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE