Çanakkale\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

3.Sayfa

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını ekipler kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Süleymanköy köyü yakınlarında saat 17.08'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler ilk müdahaleyi 17.13'te yaptı. Yangına havadan 6 uçak, 3 helikopter, karadan ise 3 ilk müdahale aracı, 24 arazöz ve su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler, 3 belediye itfaiyesi, 15 teknik personel ve toplam 180 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE