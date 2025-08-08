Çanakkale'nın Bayramiç ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bayramiç ilçesi Doğancı köyü yakınlarındaki orman yangını gece saatlerinde de ilerlemeye devam ediyor. Orman ekiplerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de takviye amaçlı bölgeye geldi. Ekiplerin yangına müdahalesi aralıksız sürüyor. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?