Çanakkale\'de Orman Yangını: Tarihi Yapılara Zarar

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınında Tuzla köyünde bulunan çok sayıda dam, bahçe, ağıl, tarım aletleri ve boş binalar yandı. Tuzla köyünde bulunan restorasyon aşamasındaki 659 yıllık Murad Hüdavendigar Camii bahçesindeki tarihi mezarlar zarar gördü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte karadan 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile yoğun şekilde müdahale sürüyor. Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla köyündeki birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri zarar gördü.

Tuzla köyünde bulunan 1. Murat tarafından yaptırılan restorasyon aşamasındaki 659 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi'nin bahçesinde bulanan tarihi mezarlar alevlerden zarar gördü. Yangına müdahale tüm hızıyla sürüyor. - ÇANAKKALE