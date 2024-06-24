Çanakkale'de Orman Yangınları: 952 Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Yandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Yangınları: 952 Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Yandı

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Çanakkale'nin Eceabat ve Ezine ilçelerinde çıkan orman yangınlarında toplamda 952 futbol sahası büyüklüğünde 680 hektar alan zarar gördü. Yangınlar nedeniyle bazı köyler tahliye edildi ve tarihi Gelibolu Yarımadası ziyaretçilere kapatıldı. Yangına 10 uçak, 7 helikopter ve 73 arazöz dahil olmak üzere toplamda 970 personel müdahale etti. Yangınlar 24 saat içinde kontrol altına alındı.

24.06.2024 09:35
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Çanakkale'nin ciğerleri yandı...Tam 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Eceabat ve Ezine'deki orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde 680 hektar alan yandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Eceabat ile Ezine ilçelerindeki orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde 680 hektar alan yandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında 18 Haziran günü saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 6 dakika içinde müdahale etti. Yangın nedeniyle Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyü tahliye edildi. Tarihi Gelibolu Yarımadası ziyaretçiye kapatıldı. Yangına 10 uçak, 7 helikopter, 73 arazöz ve diğer iş makinesi, 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli, kamu kurum ve kuruluşların 290 toplamda aracı dahil olmak üzere 970 personelle yangına müdahale edildi. 18 Haziran günü çıkan ve 24 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 805 futbol sahası büyüklüğünde, 340 hektarı ormanlık alan, geri kalanı orman dışı olmak üzere 575 hektar alan yandı.

Ezine'de ise 147 futbol sahası büyüklüğünde, 105 hektar alan zarar gördü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ise 20 Haziran günü saat 16.30 sıralarında çöplükte başlayan yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangında tahliye edilen Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev, dam ve saman yüklü ahırlar yanarak zarar gördü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan helikopter, uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman personelinin yoğun müdahalesi sonrası yangın yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 147 futbol sahası büyüklüğünde 105 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Orman Yangınları: 952 Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Yandı - Son Dakika

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