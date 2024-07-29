Çanakkale'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Çanakkale'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Süleymanköy köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın büyüyerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

29.07.2024 17:55
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesine bağlı Süleymanköy köyü yakınlarında saat 17.15 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika

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