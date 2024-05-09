Çanakkale'de PKK-KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de PKK-KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale\'de PKK-KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla S.Ö. isimli şahsın adresine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve evinde yapılan aramada yasaklı yayın ve dijital materyallere el konuldu. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09.05.2024 18:29
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Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen terör örgütü PKK-KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen S.Ö. isimli şahsın adresine sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi. Operasyonda S.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

Şüpheli S.Ö., İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de PKK-KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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