Çanakkale'de Pompalı Tüfekle Cinayet: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de Pompalı Tüfekle Cinayet: 5 Tutuklama

Çanakkale'de husumet nedeniyle bir kişinin pompalı tüfekle öldürüldüğü olayda 5 şüpheli tutuklandı.

29.11.2024 12:54
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Çanakkale'de bir kişinin pompalı tüfekle öldürüldüğü saldırıda gözaltı alınan 7 şüphelinden 5'i tutuklandı.

Olay, 26 Kasım'da İsmetpaşa Mahallesi 27. Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, işyerine gelen Ş.Ç.K., B.K. aralarında husumet olan C.K'ye (34) pompalı tüfekle saldırdı. Açılan ateş sonucu C.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler Ş.Ç.K., B.K. olay yerinden 17 AGD 464 otomobil ile kaçtı. Kovalamaca sonrası Ş.Ç.K. ve B.K. kaçarken Lapseki ilçesine bağlı Umurbey kavşağında polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Öte yandan, C.K'nın pompalı tüfekle öldürüldüğü saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin 17 AGD 464 otomobille olayın meydana geldiği işyeri önüne geldikleri, ellerinde pompalı tüfekle işyerine doğru ateş açtıkları ve sonrasında aynı araç ile olay yerinde uzaklaştıkları görülüyor.

7 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına alınan 2 şüphelinin ardından olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibin sonucu 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Pompalı Tüfekle Cinayet: 5 Tutuklama - Son Dakika

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