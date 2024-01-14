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Çanakkale'de Rahatsızlanan Vatandaşların Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Rahatsızlanan Vatandaşların Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde rahatsızlanan 2 vatandaşın durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşların tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alındı.

Çanakkale\'de Rahatsızlanan Vatandaşların Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi
14.01.2024 - 13:34,
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Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde rahatsızlanan 2 vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşların tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Rahatsızlanan Vatandaşların Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi - Son Dakika


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