Çanakkale\'de Rahatsızlanan Vatandaşların Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi

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Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular•
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde rahatsızlanan 2 vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşların tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE
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