Çanakkale'de sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Çanakkale'de sağanak yağış, gece başladı. Aralıklarla devam eden yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde de sağanak yağış olumsuzluklara yol açtı. İlçenin bazı sokaklarında su birikintileri oluştu. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Araç sürücüleri ve vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. İlçede ekipler su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle ilçedeki bazı evleri su bastı.
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