Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 10 kaçak göçmen kurtardı, 12 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 10 kaçak göçmen kurtardı, 12 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale\'de Sahil Güvenlik ekipleri 10 kaçak göçmen kurtardı, 12 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, 2 farklı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içinde 2'si çocuk 10 kaçak göçmen kurtarıldı. Ayrıca, Çakmak Burnu önlerinde bir grup kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

27.07.2024 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 10 kaçak göçmen kurtarıldı. 12 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 2'si çocuk 10 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi Çakmak Burnu önlerinde Sahil Güvenlik Botları 'KB-20' ve 'KB-4304' tarafından bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Karaya çıkan 4'ü çocuk 12 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Ayvacık, Göçmen, Çocuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 10 kaçak göçmen kurtardı, 12 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:59 Beyazıt’ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
23:28 Herkes pijamaya benzetti Vakko’nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi
21:23 Fransa’da tarihi anlar 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışı Sen Nehri’nde gerçekleştirildi Fransa'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleştirildi
20:39 Küfeyi sırtına alan Özgür Özel’den Erdoğan’a erken seçim çağrısı: Biz taşırız Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız
20:15 Netanyahu’yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar
00:38 Kuzey Irak’a hava hava harekatı 25 terör hedefi yerle bir edildi Kuzey Irak'a hava hava harekatı! 25 terör hedefi yerle bir edildi
22:49 Muğla’da bal üretim tesisinde yangın Muğla'da bal üretim tesisinde yangın
21:55 Bingöl’deki 4,2’lik depremin ardından Naci Görür’den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı Bingöl'deki 4,2'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı
20:00 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 01:25:08. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 10 kaçak göçmen kurtardı, 12 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement