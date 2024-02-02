Çanakkale\'de Sahil Güvenlik ekipleri 70 kaçak göçmeni kurtardı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüş yolculuğu öncesi konuştu: Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce yapılan veda töreninde konuştu. Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.