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Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 70 kaçak göçmeni kurtardı - Son Dakika
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Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 70 kaçak göçmeni kurtardı

Çanakkale\'de Sahil Güvenlik ekipleri 70 kaçak göçmeni kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 22 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince geri itilen lastik içindeki 48 kaçak göçmen de kurtarıldı. Toplamda 70 kaçak göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

02.02.2024 18:39
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 70 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' tarafından lastik bot içerisindeki 22 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-905' ve 'TCSG-6' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik içindeki 48 kaçak göçmen kurtarıldı.

Toplam 70 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 70 kaçak göçmeni kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 70 kaçak göçmeni kurtardı - Son Dakika
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