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Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 68 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 68 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halinde durdurulan iki ayrı lastik bot içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından toplam 68 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 68 kaçak göçmen yakalandı
06.01.2024 - 18:58,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halinde durdurulan iki ayrı lastik bot içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından toplam 68 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ile Sahil Güvenlik Botları 'KB-111', 'KB-20' ve 'KB-4304' tarafından hareket halindeki durdurulan iki ayrı lastik bot içinde toplam 68 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 68 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 68 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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