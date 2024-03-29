Çanakkale\'de Sahte Şarap Operasyonu: 450 Litre Sahte Şarap ve Hayvan Ürünleri Ele Geçirildi

Denizli'de alkollü sürücüden hatalı sollama: Motokurye ölüme terk edildi

Denizli'de alkollü olduğu ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen kadın sürücünün çarpıp ölüme terk ettiği motokurye kurtarılmadı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin camını kıran kuryenin param parça olan motosikleti ise çevreye saçıldı. Kazada hayatını kaybeden Aziz Soysaç'ın cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.