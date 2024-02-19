Çanakkale'de 15 yaşındaki çocuk sokakta rastgele ateş açtı, polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 15 yaşındaki çocuk sokakta rastgele ateş açtı, polis tarafından yakalandı

Çanakkale\'de 15 yaşındaki çocuk sokakta rastgele ateş açtı, polis tarafından yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi, sokakta rastgele havaya ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 15 yaşındaki M.A.G.'yi silah ve mermilerle birlikte yakaladı. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

19.02.2024 09:26
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sokakta rastgele havaya ateş açan 15 yaşındaki çocuk, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Gelibolu ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde sokakta bir kişi silah ile rastgele havaya ateş açtı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince M.A.G. silah ve namlu içinde atışa hazır dolu fişek ve boş kovan ile yakalandı. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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