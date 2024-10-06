Çanakkale\'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu 24 metrelik tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Karanlık Liman bölgesinde emniyet altına alındı.
Çanakkale Boğazı'nda Kumkale önlerinde 24 metre uzunluğunda, içinde 2 kişi bulunan tekne makine arızası yaparak sürüklenmeye başladı. Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Karanlık Liman bölgesinde emniyet altına alındı. - ÇANAKKALE
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