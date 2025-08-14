Çanakkale\'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen başıboş tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Lapseki önlerinde başıboş tekne sürüklenmeye başladı. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünün (VTS) durumu fark etmesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı. - ÇANAKKALE
