Çanakkale\'de Tarım Arazi ve Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar orman, 20 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Yangın, saat 14.20 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Uluköy ve Kayacık köyleri arasında kalan tarım arazisinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi.

Yangın, havadan 3 helikopter, 7 uçak, karadan ise 14 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık orman arazisi ve 20 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangını Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile Dardanos Yangın Harekat Merkezi'nden takip etti. - ÇANAKKALE