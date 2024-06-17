Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Kozlu köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan çok sayıda arazöz ve orman personeliyle yangın yoğun bir müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE