Çanakkale\'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın saat 23.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alan yayılan alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın saat 00.45 sıralarında kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor. - ÇANAKKALE
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