Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Kozlu köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeliyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE