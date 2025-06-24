Çanakkale\'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı.
Yangın saat 18.00 sıralarında Çan'a bağlı Şerbetli köyü Solakdere mevkisinde tarım arazisinde henüz belli olmayan bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için karadan müdahaleye devam ediyor. - ÇANAKKALE
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