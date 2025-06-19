Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın, Operatöre İşlem

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olduğu öne sürülen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güllüce köyünde saat 11.30'da Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında 40 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü. Ekipler, yangının biçerdöverin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını belirledi. Yangının çıkışına neden olduğu tespit edilen şüpheli biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE