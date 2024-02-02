Çanakkale\'de tarlalardan 400 metre kablo çalındı, 4 kişi gözaltına alındı

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarlalardan 400 metre kablonun çalınması iddiasıyla 4 kişi JASAT dedektiflerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Lapseki ilçesine bağlı Yeniceköy köyünde, 31 Ocak çarşamba günü bir vatandaşın tarlasından 150 metre elektrik kablosunun çalınması ve 1 Şubat Perşembe günü ilçeye bağlı köylerde dört vatandaşın tarlalarında bulunan elektrik trafolarından 250 metre olmak üzere toplam 400 metre kablonun kesilerek çalınması olaylarıyla ilgili olarak, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, olayın şüphelileri Ö.H.D., İ.H.Y., M.Ş. ve M.Y.A. yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE