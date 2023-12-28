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Çanakkale'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Çanakkale'de trafik kazası: 4 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir araç, trafik levhasına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Çanakkale\'de trafik kazası: 4 yaralı
28.12.2023 - 11:59,
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir araç, trafik levhasına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Çan ilçesi Etili köyü yakınlarında meydana geldi. Kadir Başkan idaresindeki 77 BC 084 plakalı araç trafik levhalarına çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araçta bulunan yolcular Merve Ilgaz, Naim Özdemir, Melih Ayaz Ilgaz ve Miray Irmak Ilgaz yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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