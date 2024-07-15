Çanakkale'de traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

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Çanakkale'de traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçenin Sazlı köyünde köy meydanına gitmek için yakınının tarlasından yola çıkan Cengiz Yaman, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. Kaza yerine çağırılan sağlık ekipleri 35 yaşındaki Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. - ÇANAKKALE