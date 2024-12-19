Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

19.12.2024 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler A.B., G.İ., İ.A., B.A., R.A. ve A.D. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden A.B., B.A. ve A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler, G.İ., İ.A. ve R.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:42 Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa AK Parti’ye giderim Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa AK Parti'ye giderim
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
19:49 Erdoğan’dan Mısır’da çarpıcı Suriye mesajı Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:23:19. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.