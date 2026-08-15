Çanakkale\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü yakınlarındaki otluk alanda başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle tarım arazilerine sıçradı. Yangın, köye yakın küçükbaş hayvan tesislerine sıçramadan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Köylüler de yangını kendi imkanlarıyla söndürmek için büyük destek verdi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.