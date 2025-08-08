Çanakkale'de Yangınla Mücadele Sürüyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çanakkale'de ekiplerin hem yangınla hem de hızı saatte 56 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla mücadele ettiğini belirterek, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan açıklamada, Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına, 11 uçak, 9 helikopter, 92 arazöz, 6 iş makinesi ve 541 personel ile müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "Çanakkale merkez ve Bayramiç'te yalnızca alevlerle değil, aynı zamanda hızı saatte 56 km'yi bulan şiddetli rüzgarla da mücadele ediyoruz. Yangınlara hem havadan hem de karadan eş zamanlı müdahalemiz sürüyor. Toprağımız nefes alana, son kıvılcım sönene kadar yangınlarla savaşımız sürecek" denildi. - ANKARA