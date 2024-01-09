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Çanakkale'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yüksek kesimlerde meydana gelen yoğun kar yağışı, Kalkım-Edremit Karayolunun Hanlar mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ulaşım, kar yağışının neden olduğu güçlükle gerçekleşiyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Çanakkale\'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
09.01.2024 - 15:07,
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yüksek kesimlerde meydana gelen yoğun kar yağışı, Kalkım-Edremit Karayolunun Hanlar mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ulaşım, kar yağışının neden olduğu güçlükle gerçekleşiyor.

Yenice ilçesindeki yüksek kesimlerinde şiddetli kar yağışının etkisiyle Kalkım - Edremit Karayolunun Hanlar mevkiinde, ulaşımı zorlaştırıyor. Kar yağışının neden olduğu yoğunluk, sürücülerin ve ulaşım araçlarının güçlük yaşamasına yol açıyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulunuyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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