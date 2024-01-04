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Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenlik Tarafından Geri İtilen 36 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenlik Tarafından Geri İtilen 36 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 36 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' tarafından kurtarılan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de Yunan Sahil Güvenlik Tarafından Geri İtilen 36 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
04.01.2024 - 19:13,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 36 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik içindeki 36 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Çanakkale, İnsan Hakları, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenlik Tarafından Geri İtilen 36 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenlik Tarafından Geri İtilen 36 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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