Çanakkale'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale\'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı
20.06.2026 22:51
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Ayvacık'ta zeytinlik alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ayvacık ilçesinde saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle zeytinlik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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