Çanakkale'de Ziraat Alanında Yangın: 15 Dönüm Alan Zarar Gördü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ziraat alanında başlayan yangında 15 dönüm alan zarar gördü.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Bahçedere köyü yakınlarında ziraat alanda başladı. Rüzgarında etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan 2 helikopter, 4 uçak, 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 6 hizmet aracı, 48 personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 15 dönüm orman dışı alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE
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