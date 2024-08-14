Çanakkale\'de Ziraat Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde çıkan ve rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını ekipler kontrol altına almak için müdahaleye devam ediyor.

Yangın saat 11.30 sıralarında Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde ziraat alanında başladı. Yangın rüzgarındda etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bozcaada Belediyesi'nin yanı sıra Ezine, Geyikli ve Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, vatandaşlar da su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

Çanakkale, Balıkesir ve Edremit'ten havalanan hava araçları yangına havadan müdahaleye başladı. Yangına havadan 3 uçak, 3 helikopterle müdahale edildi. Karadan ise arazözler, ilk müdahale araçları, su ikmal araçları, itfaiye ve orman personeliyle yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın rüzgarında etkisiyle ziraat alanından ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun müdahalesi devam ediyor. - ÇANAKKALE