Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınamadı - Son Dakika
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Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınamadı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün çıkan orman yangını, 14 saattir kontrol altına alınamıyor. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, helikopterlerle yangını kontrol altına almak için havadan da müdahale başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bölgede incelemelerde bulunuyor.

19.06.2024 06:20
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın 14 saattir kontrol altına alınamadı. Havanın aydınlanmasıyla beraber helikopterlerle yangını kontrol altına almak için havadan da müdahale başladı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 14 saattir devam ediyor. Yangına dün havadan 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve kara aracının yanı sıra 540 personelle müdahale edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangınında gece ise 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve kara aracı ve 540 personelle müdahale devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla beraber, havadan helikopterler müdahalesi başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bölgede bulunarak, incelemelerine devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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