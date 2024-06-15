Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Lapseki ilçesine bağlı Karaömerler köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE
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